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Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Bursaspor'a doping testi şoku

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Bursaspor'a doping testi şoku

Bursasporlu futbolculara doping testi uygulandığı öğrenildi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Doping Kurulu'nun, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelip Bursasporlu tüm oyunculara doping testi yaptırdığı öğrenildi. Bu sezon ilk kez olan bu uygulama karşısında futbolcuların şaşkınlıklarını gizleyemedikleri kaydedildi.

Alman efsanesi Jurgen Klinsmann'ın Bayern formasıyla attığı en güzel golleri izliyoruz;

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