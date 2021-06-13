Bursaspor, yurt dışında futbol okulları açıyor

Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2020-2021 sezonunda ligde altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden yeşil-beyazlı takımda, genç oyuncular performansıyla dikkati çekti.



Birçok büyük kulübünün "radarına" takılan yıldız adayları, Bursaspor Futbol Okulları'ndaki eğitimin ardından "genç oyuncu fabrikası" Vakıfköy Tesisleri'ne gönderilip, profesyonel futbola kazandırılıyor.



Yeşil-beyazlıların organizasyonu, yurt içinde 36 kentin yanı sıra ve yurt dışında da Hollanda, Almanya, Azerbaycan'da 93 futbol okuluyla faaliyet gösteriyor.



Daha çok genç oyuncuya ulaşmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi ülkelerde de yeni futbol okulları açmaya hazırlanıyor.



- "Balkanlar'da başlattığımız projeyle ilk okulumuzu Kosova Priştine'de açtık"



Futbol Okulları Direktörü Aykut Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonu layıkıyla yürütmek için çaba gösterdiklerini söyledi.



Daha önce önemli kulüplerde görev aldığını belirten Turan, yaklaşık 1 yıldır Bursaspor bayrağını zirveye taşımak için yıldız adaylarını yetiştirdiklerini dile getirdi.

Bursaspor Futbol Okullarının, Türkiye'nin hemen hemen her noktasında faaliyet gösterdiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:



"Bursaspor Futbol Okulları, Trabzon'dan Edirne'ye, Van'dan İzmir'e Türkiye'nin her karışında büyümeye devam ediyor. Bunun yanı sıra dünyaya yayılıyoruz. Balkanlar'da başlattığımız projeyle ilk okulumuzu Kosova Priştine'de açtık. Daha önce ilk yurt dışı okulunu Hollanda Rotterdam'da açmıştık. Balkanlar'dan sonra Almanya'da ve tüm Avrupa'da serüvenimize devam edeceğiz. Bursaspor kültürünü tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Sadece Türkiye değil tüm dünya Bursaspor yetiştiriciliğini konuşacak."



Turan, Bursaspor'un okullarında birçok yıldız futbolcunun yetiştirildiğini anlattı.



Yeşil-beyazlı takımın altyapısının belli bölümlerinde yolları kesişen birçok futbolcunun şu anda üst düzey liglerde büyük takımlarda forma giydiğine değinen Turan, "Fransa'nın Lille takımından Zeki Çelik, İspanya'nın Getafe ekibinden Enes Ünal, Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, son yıllarda çıkışını sürdüren Ozan Tufan ve Serdar Aziz, Galatasaray'dan Okan Kocuk gibi yıldızlar da bu okullarda eğitim gördü. Bursaspor forması giyen Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Çokçalış, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a giden Ali Akman gibi oyuncular da bizim organizasyonumuzdan çıkan isimler." diye konuştu.