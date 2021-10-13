Bursaspor yeni iş birliğini duyurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıTürk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı#Selim İleri
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Attila Szalai bombası 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...Attila Szalai bombası! 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...#Fenerbahçe
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
ABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durumABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durum!#Altın Fiyatları
Bu sıralar özellikle dikkat Virüsün yayılma hızını artırıyor...Bu sıralar özellikle dikkat! Virüsün yayılma hızını artırıyor...#Koronavirüs
Işınla beni Jeff Dünya nefesini tuttu... Büyük uçuş bugün'Işınla beni Jeff!' Dünya nefesini tuttu... Büyük uçuş bugün!#William Shatner
Erol Buluttan F.Bahçeye olay gönderme 6. sıra...Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 6. sıra...#Erol Bulut
Kadıköyde korkunç töre cinayeti Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...Kadıköy'de korkunç töre cinayeti! Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...#Cinayet
Gizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altındaGizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altında!#Ftalat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Hakan Çalhanoğlu veda edebilir'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' #Milli Takım
Bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyorBir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor#Paris Hilton
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... 'Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah...'#Elif Engin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bursaspor yeni iş birliğini duyurdu

#Bursaspor#Anadolu Kulüpleri#Hayrettin Gülgüler
Bursaspor yeni iş birliğini duyurdu

Bursaspor ve Okyanus Koleji arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin 5'inci şampiyonu unvanına sahip Bursaspor Kulübü ile Türkiye'nin adını defalarca spor, sanat ve bilimle dünyaya duyuran Okyanus Koleji, "Eğitim ve Sporda Tam Takım" sloganıyla yollarını birleştirdi. İmza töreni öncesi 'Eğitim ve sporda tam takım' sloganıyla yola çıktılarını belirten Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, "Eğitim alanını bırakmadan da sporda başarılı olunmalı. Bu vizyonla hareket ederek eğitimde de sporda da ciddi başarılara imza attık" dedi.

'Eğitim ve sporda tam takım' sloganıyla yola çıkan Okyanus Koleji ile Bursaspor arasında protokol imzalandı. Okyanus Koleji Nilüfer Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza törenine; Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Bursaspor A takım oyuncusu Tuğbey Akgün, Eren Güler ve Canberk Yurdakul 'un yanı sıra Bursaspor yönetim kurulu üyeleri ve alt yapı oyuncuları katıldı. İmza töreninden önce konuşma yapan Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, eğitim ve spor arasındaki dengeye dikkat çekti. Eğitim hayatı başarılı olan bir öğrencinin aynı zamanda sporla da ilgilenebileceğini belirten Demiray, Okyanus Koleji ile Bursaspor arasında imzalanan protokolle birlikte, yetenekli sporcuların hak ettikleri yere geleceğini belirtti.

Haberin Devamı

LOKMAN DEMİRAY: "SPOR VE EĞİTİMİ BERABER GÖTÜRECEĞİZ"

Okyanus Koleji'nin spor ve eğitimi bir arada yürüttüğünü, sporculardan bazılarının da çeşitli dallarda da dünya şampiyonlukları aldıklarını belirten Lokman Demiray, "Okyanus Koleji olarak 2004 yılında kurulduğumuzdan beri, hep şöyle bir vizyonla hareket ettik. Okyanus Kolejleri yetenek merkezi bir eğitim modeli çerçevesinde sporla, sanatla daima yürüyen bir kurum vizyonuyla yola çıktık. Ana felsefesi hep spor veya sanat oldu. Toplumumuzdaki alışılagelmiş anlayışın karşısında birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcı unsurları olarak düşündük. Hep bu vizyonla, bu eğitim modeliyle hareket ettik. Zaman içinde bunun da çok ciddi meyvelerini aldık. Bir kişi, hem spor dalında başarılı olabilir hem de eğitim alanını bırakmasına gerek yoktur. Eğitim alanını bırakmadan da sporda başarılı olunmalı. Bu vizyonla hareket ederek eğitimde de sporda da ciddi başarılara imza attık. Bugün Bursa Okyanus Koleji'nin Bursaspor'la yaptığı anlaşma bize mutluluk ve heyecan verdi. Bu bağlamda, Bursa ilimizin vazgeçilmez tutkusu Bursaspor'un futbol altyapısıyla ciddi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bursaspor'un futbol altyapısı, Türkiye'nin en önemli altyapıya önem veren, altyapıyı bir akademik platform olarak gören kulüplerimizden bir tanesidir. Bizim, bu spor ve eğitimi beraber götürme anlayışımızdaki tecrübemizle beraber çok ciddi işler yapacağımıza inanıyoruz. Okyanus Koleji olarak 19 kulüp ile yaklaşık 350 sporcuya eğitim desteği vermekteyiz. Bizim 6 tane dünya şampiyonluğumuz var. Okyanus Koleji program ortaklığıyla beraber voleybolda, teniste dünya birinciliklerimiz var. Bunun yanı sıra bir dünya üçüncülüğümüz, iki dünya ikinciliğimiz var. Müsabakalarda ise 4 yılda 34 Türkiye şampiyonluğu kazanarak öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkararak, bunların toplumda neler yapabileceğini, bu işbirlikleriyle göstermiş olduk. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

HAYRETTİN GÜLGÜLER: İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLU OLDUK

Anlaşmanın her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyen Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, "Okyanus Koleji'nin bizlerle iş birliği yapmasından çok mutluyuz. Futbolcularımızın iyi bir spor eğitimi dışında kendilerini geliştireceği bir kurumda eğitim almaları için bizler de üzerimize düşeni yaptık. Okyanus Koleji Genel Müdürü Sayın Lokman Demiray ve Okyanus Koleji ailesine, altyapı hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anlaşmamız her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 

Haberin Devamı

Konuşmalarının ardından Demiray ve Gülgüler, işbirliği protokolünü imzaladı. Toplantı, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#Anadolu Kulüpleri#Hayrettin Gülgüler

BAKMADAN GEÇME!

Bülent Ersoydan Mustafa Kesere cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!