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Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Bursaspor topu rakibe bırakıyor! Genel tabloda 13. basamakta...

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Bursaspor topu rakibe bırakıyor! Genel tabloda 13. basamakta...
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Bursaspor, ligin ilk 7 haftalık dilimde topu rakibe bıraktı. Yeşil beyazlılar son oynadığı Akhisarspor maçında yüzde 41 topa sahip olurken, genel tabloda da 48.3’te kaldı.

TFF 1.Lig’in 7 haftası geride kaldı. Çıktığı iki deplasman maçından da eli boş dönen Bursaspor’da işler yolunda gitmedi. 

Yeşil beyazlılar son oynadığı Akhisarspor maçında ise topu rakibe bıraktı. Yüzde 41’le oynayan Bursaspor, genel tabloda da ligin alt sıralarında yer alıyor.

Topa sahip olmada 48.3’lük oranla ligin 13. basamağında kendisine yer bulan yeşil beyazlılar, en yüksek topla oynama yüzdesine 3-1 kazandığı Balıkesirspor maçında yüzde 57'e ulaştı.

 

Bursaspor topu rakibe bırakıyor Genel tabloda 13. basamakta...

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