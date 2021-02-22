Bursaspor, Play-Off iddiasında yara aldı! 7 puanlık fark...

Spor Toto 1. Ligde mücadele veren Bursaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor deplasmanından 3-0lık yenilgi ile dönerek, Play-Off yarışında ağır yara aldı. 31 puanda kalan Bursa temsilcisi ile Play-Off hattı arasındaki puan farkı 7ye yükseldi. Son olarak, ligin ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirsporu deplasmanda yenen Bursa ekibinin, galibiyet hasreti de 4 maça çıktı. Bu son 4 maçının 3ünden yenilgi ile ayrılan Bursaspor, sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

Sezon genelinde rakiplerine kıyasla daha fazla topa sahip bir görüntü çizen Bursaspor, bu karşılaşmaların birçoğunda puan kaybı yaşadı. Balıkesir deplasmanında da yüzde 61lik topla oynama oranına sahip Bursa ekibi, sahadan farklı mağlubiyetle ayrılırken; sezon genelinde de rakiplerinden daha fazla topa sahip olduğu 10 maçının 7sinde puan kayıpları yaşadı. Buna karşın; Bursasporun kazandığı 9 maçın 6sında rakibinden daha az topa sahip olma oranına sahipliği dikkat çekti.





TÜM MAÇLARDA GOL ATMIŞTI, İKİ MAÇTIR SUSKUN



Ligin 21’inci haftasına dek tüm maçlarında gol sevinci yaşayan Bursaspor, son maçlarda ise suskunluğa büründü. Bu sezon ligde ilk kez önceki hafta evinde Tuzlaspor ile golsüz berabere kalarak, rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamlayan Bursa temsilcisi, Balıkesir deplasmanında da gol sevinci yaşayamadı. Özellikle, son maçlarda etkinlik gösteremeyen Bursasporun, oyunsal bazda da iyi bir görüntüde olmaması, camiada eleştirilere neden oldu.



EVİNDE ÜST ÜSTE İKİ MAÇ OYNAYACAK



Bursaspor, bundan sonraki sürecinde ilk iki maçını da evinde oynayacak. Bu kapsamda 25 Şubat Perşembe günü Bursa ekibi, Menemensporu konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak isteyecek Bursa temsilcisi, bu kez 28 Şubat Pazar günü de bir diğer İzmir temsilcisi Akhisarsporu ağırlayacak. Play-Off yarışı için, Bursa cephesi adına bu maçlar, kader maçları olarak görülüyor.

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