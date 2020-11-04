Bursaspor Karşıyaka maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Bursaspor ile Karşıyaka bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada. İşte, Bursaspor Karşıyaka maçı hakkında ayrıntılar...

Bursaspor-Karşıyaka maçı bu akşam saat 20:30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

KARŞIYAKA 10 YIL SONRA BURSASPOR'A RAKİP OLACAK

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta zirve ortağı Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu’nda 1’inci Lig temsilcisi Bursaspor’la 10 yıl aradan sonra karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Ligde altyapı patentli oyuncularla sahaya çıkan iki takımın da kupada gençleri sahaya sürmesi bekleniyor. Yıllarca aynı liglerde büyük rekabet içinde olup ardından yolları ayrılan iki takım son olarak 2010-2011 sezonunda yine Türkiye Kupası’nda karşılaştı. İzmir’de 21 Aralık 2010’da oynan kupa maçını Bursaspor 2-0 kazandı.