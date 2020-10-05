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Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Bursaspor geçen sezonun gerisinde kaldı! İlk 4 maç sonunda...

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Bursaspor geçen sezonun gerisinde kaldı! İlk 4 maç sonunda...
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Geçen sezon 4 haftada 9 puan toplayan Bursaspor, bu sene 4 maçta 4 puan hanesine yazdırabildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezonu arıyor.

2019-2020 sezonunu 6. sırada bitiren ve Play-Off’lardan çıkamayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan yeşil beyazlı takım, bu seneye kötü başladı.

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Transfer tahtasını açamayan Bursaspor, kadrosunda az sayıda tecrübeli futbolcuyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Sezona Adana Demirspor mağlubiyeti ile başlayan yeşil beyazlılar, 2. haftada Altınordu’yu mağlup etti. Bursaspor yine kendi evinde Giresunspor’dan puan çıkartamazken, son olarak deplasmanda Tuzlaspor’a karşı 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

4 haftada 4 puan toplayan Bursaspor, geçen sezon 4 haftada 9 puanı hanesine yazdırmıştı.

 

Bursaspor geçen sezonun gerisinde kaldı İlk 4 maç sonunda...

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