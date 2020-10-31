TFF 1’inci Lig’in 8’inci haftasında Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları tamamlandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 50ÿdakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas-pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bursaspor Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1inci Ligde gözler 8inci haftaya çevrilirken, Bursasporun konuğu Beypiliç Boluspor olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan mücadele, bugün saat 16.00'da başlayacak. Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Sakanın düdük çalacağı maçta; Sakanın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

İSTİKRARSIZLAR

Her iki ekip de sezona istikrarsız bir şekilde başladı. Son iki mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, puan cetvelinde de gerileyerek 12nci sırada hafta girdi. Bu sezon oynadığı 7 maçta da galibiyetle tanışamayan Bolu temsilcisi ise, yalnızca 3 maçtan beraberlik çıkararak haftaya 17nci basamakta başladı.

55'İNCİ RANDEVU

Bursaspor ile Beypiliç Boluspor, bugünki mücadele ile birlikte 55inci randevularına çıkacak. Bundan önce oynanan mücadelelerde Bursa ekibinin rakibine üstünlüğü dikkat çekerken; 19 karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu. 21 randevuda da taraflar eşitlikle sahadan ayrılırken, Bolu temsilcisi, Bursaspor karşısında 14 galibiyet aldı.

BURSASPOR, EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Bursada oynanan maçlarda da ev sahibinin çarpıcı bir üstünlüğü bulunuyor. Bursasporun ev sahipliğinde geçen 28 mücadelede Beypiliç Boluspor yalnızca 2 kez kazanabildi. Bolu ekibi, Bursadaki son galibiyetini de 1991/1992 sezonunda elde etti. Bursaspor ise, iç sahada rakibini 15 kez mağlup ederken, 11 maç da berabere bitti.

İÇ SAHADA/DEPLASMAN PERFORMANSLARI

Lige iç sahada Adana Demirspor yenilgisiyle başlayan Bursaspor, evindeki tek galibiyetini Balıkesirspor karşısında uzatma anlarında bulduğu gollerle aldı. Balıkesir ekibini 3-1 yenen Bursaspor; Adana Demirspora aynı skorla mağlup olurken, Giresunspora da 2-1 yenildi.

Bolu ekibi ise, deplasmanlarda Adana Demirspor ile 1-1, Balıkesirspor ile de 0-0 berabere kalırken, Giresunspora 2-1 kaybetti.

EKSİKLİKLER VAR

Bu zorlu randevu öncesinde Bursasporda eksiklikler bulunuyor. Yeşil beyazlılar sakatlıkları devam eden Ataberk Dadakdeniz ve Vefa Temelin yanı sıra, hafta içerisinde ameliyat olan Ramazan Keskinden de faydalanamayacak. Aynı zamanda takım kaptanı Özer Hurmacı da, sarı kart sınırında bulunurken; deneyimli oyuncu Bolu ekibi karşısında kart görmesi halinde Ankaraspor maçında forma giyemeyecek.