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Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Bursaspor, Ankara deplasmanında Keçiörengücü'ne konuk olacak! Ali Akman cezalı...

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Bursaspor, Ankara deplasmanında Keçiörengücü'ne konuk olacak! Ali Akman cezalı...
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Bursaspor, TFF 1. Lig’İn 17’nci haftasında yarın saat 13.30’da Ankara Keçiörengücü’yle deplasmanda karşılaşacak. Yeşil beyazlı takımdan Ali Akman, kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

TFF 1. Lig’in 17’nci haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Aktepe Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 13.30’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılığını Bersan Duran ve Mehmet Şengül yapacak.

Bursaspor ile Keçiörengücü daha önce toplamda 4 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 2’sini Bursaspor, 1’ini Keçiörengücü kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sona erdi. 

Bu arada yeşil beyazlı takımın en golcü ismi Ali Akman, kart cezası sebebiyle yarın oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bursaspor, Ankara deplasmanında Keçiörengücüne konuk olacak Ali Akman cezalı...

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