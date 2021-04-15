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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 22:05 | Son Güncelleme:

Bursaspor 2-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor

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Bursaspor 2-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Bursaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında 1-0 geriye düşen Bursaspor'da oyuna sonradan giren 18 yaşındaki Eren Güler, 85 ve 90 4. dakikalarda attığı iki golle takımına 3 puan kazandırdı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cem Özbay, Cemil Tunç

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Ramazan Keskin (Dk. 46 Furkan Emre Ünver), Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, Onur Atasayar, Tuğbey Akgün, Özer Hurmacı (Dk. 62 Batuhan Kör - Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Berat Altındiş (Dk. 61 Eren Güler)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen (Dk. 61 Abdurrahim Dursun), Doğan Can Davas, Halilovic (Dk. 82 Mehmet Yiğit), Hakan Bilgiç, Selçuk Alibaz (Dk. 68 İshak Çakmak), Berat Satılmış (Dk. 61 Del Valle), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 61 Ruben Rayo)

Goller: Dk. 45 Feyyaz Belen (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 85, Dk. 90 4 Eren Güler (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 65 Fırat Arıkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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