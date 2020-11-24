MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor: 1 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0
GeriFutbol Bursaspor: 1 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.11.2020 - 21:08 | Son Güncelleme:

Bursaspor: 1 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor: 1 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yendi ve adını 5. tura yazdırdı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Bursaspor: 1 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yakup Özhan, Sedat Etik, Vedat Demir
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin (Dk. 67 Eren Güler), Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgün (Dk. 84 Kerem Kök), Berat Altındiş (Dk. 68 Ömer Turan Görgüc), Çağatay Yılmaz (Dk. 78 Batuhan Kör)
Karatay Termal 1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Adem Eren Kabak, Savaş Polat (Dk. 78 Fatih Mankır), Aybars Tüfekçi, Ekrem Kayılıbal, Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, Maksut Taşkıran, Görkem Şimşek, Ege Özkayımoğlu (Dk. 38 Mehmet Ali Can), Celal Hanalp
Gol: Tuğbey Akgün (Dk. 45 1) (Bursaspor)
Sarı kart: Dk. 87 Fatih Mankır (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle