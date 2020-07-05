MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor 1-0'a abone oldu
GeriFutbol Bursaspor 1-0'a abone oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Bursaspor 1-0'a abone oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor 1-0'a abone oldu
Abone Olgoogle-news

Yeşil-beyazlılar son 3 maçı da aynı skorla kazandı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bursaspor, 1-0'lık skora adeta abone oldu. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılmasının ardından İrfan Buz ile yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, tecrübeli hoca ile çıktığı 3 maçı da 1-0 kazandı.

Adanaspor karşılaşmasını 8. dakikada Tayfur Bingöl'ün kaydettiği golle kazanan Timsah, ardından Giresunspor deplasmanından ise Özer Hurmacı'nın 46. dakikada fileleri havalandırmasıyla 3 puanla çıktı. Yeşil-beyazlılar, dün de Altınordu'yu Abdou Razack Traore'nin 69. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve böylece son 3 maçı da 1-0 kazanmış oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle