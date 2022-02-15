Bursaspor 0 - 1 Tuzlaspor (Maç özeti ve Ezeh gol izle)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ev sahibi Bursaspor, 9 kişilik rakibine karşı büyük hayal kırıklığı yaşadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Maçı 9 kişi tamamlayan Tuzlaspor'a galibiyeti, 87. dakikada Francis Ezeh'in golü getirdi. Başarılı forvetin taç çizgisinden yaklaşık 40 metreden çektiği müthiş şut ağlarla buluştu ve takımına 3 puanı getirdi.
💥🚀Bursaspor karşısında 9 kişi kalan Tuzlaspor'a galibiyeti, Ezeh'in müthiş füzesi getirdi. pic.twitter.com/6uzyx71aOV— Spor Arena (@sporarena) February 15, 2022
Tuzlaspor'da 26. dakikada Rajko Rotman, 67. dakikada ise Samet Asatekin kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Tuzlaspor, puanını 30'a yükseltti. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.