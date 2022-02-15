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Bursaspor 0 - 1 Tuzlaspor (Maç özeti ve Ezeh gol izle)

#Tuzlaspor#Bursaspor#Spor Toto 1. Lig
Bursaspor 0 - 1 Tuzlaspor (Maç özeti ve Ezeh gol izle)

Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Ligin 25. haftasında oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan taraf Tuzlaspor oldu. Francis Ezeh, taç çizgisinden kaydettiği jeneriklik golle takımına 3 puanı getirdi.

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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ev sahibi Bursaspor, 9 kişilik rakibine karşı büyük hayal kırıklığı yaşadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçı 9 kişi tamamlayan Tuzlaspor'a galibiyeti, 87. dakikada Francis Ezeh'in golü getirdi. Başarılı forvetin taç çizgisinden yaklaşık 40 metreden çektiği müthiş şut ağlarla buluştu ve takımına 3 puanı getirdi.

Tuzlaspor'da 26. dakikada Rajko Rotman, 67. dakikada ise Samet Asatekin kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor, puanını 30'a yükseltti. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.

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#Tuzlaspor#Bursaspor#Spor Toto 1. Lig

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