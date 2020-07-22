Bursaspor 0-0 Adana Demirspor
TFF 1inci Ligde Bursaspor ile Adana Demirspor, Play-Offta karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
Süper Lig yolunda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Bursaspor evinde Adana Demirspor'u konuk etti.
Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Rövanş maçı 26 Temmuz'da Adana'da oynanacak.
Detaylar birazdan...
İLK 11'LER
Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Özer, Traore, Seleznyov.
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Hasan, Tevfik, Dibba, Erkan, Berk, Mehmet Akyüz.
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