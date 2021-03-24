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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Bursa'da amatör futbol takım antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti

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Bursa'da amatör futbol takım antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa'da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. İfadelerine yer verdi.

Bursada amatör futbol takım antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti

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