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Voleybol
Haber Giriş: 11.10.2020 - 20:02 | Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 2

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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 2
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Zeki Babutçu, Erkan Sarı
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Husaj, Melo, Baroti, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Uğur Kılıç)
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Polajen, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Alperay Demirciler, HasanBalcıoğlu, Okay Serce, Fatih Ürün, Enaboifo, Berkan Eryüz)
Setler: 24-26, 25-20, 25-20, 23-25, 15-11
Süre: 151 dakika (32, 31, 34, 35, 19)

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