Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 2
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Zeki Babutçu, Erkan Sarı
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Husaj, Melo, Baroti, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Uğur Kılıç)
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Polajen, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Alperay Demirciler, HasanBalcıoğlu, Okay Serce, Fatih Ürün, Enaboifo, Berkan Eryüz)
Setler: 24-26, 25-20, 25-20, 23-25, 15-11
Süre: 151 dakika (32, 31, 34, 35, 19)
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