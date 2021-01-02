MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBurnley - Fulham maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!
GeriFutbol Burnley - Fulham maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.01.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Burnley - Fulham maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burnley - Fulham maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig'de 3 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Fulham - Burnley maçı, Fulham kadrosundaki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

The Athletic'in haberine göre Fulham kadrosunda tespit edilen koronavirüs vakaları sebebiyle yarın oynanacak olan Burnley - Fulham maçı ertelendi.

Fulham'ın 30 Aralık Çarşamba günü Tottenham ile oynaması gereken maç da aynı sebepten ötürü ertelenmişti.

Burnley - Fulham maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle