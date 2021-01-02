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Burnley - Fulham maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!
İngiltere Premier Lig'de 3 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Fulham - Burnley maçı, Fulham kadrosundaki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
The Athletic'in haberine göre Fulham kadrosunda tespit edilen koronavirüs vakaları sebebiyle yarın oynanacak olan Burnley - Fulham maçı ertelendi.
Fulham'ın 30 Aralık Çarşamba günü Tottenham ile oynaması gereken maç da aynı sebepten ötürü ertelenmişti.
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