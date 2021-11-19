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Burak, Zeki, Yusuf CANLI YAYINLA Misli.com'da! Monoca'ya Lille karşısında verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Monaco Lille
Burak, Zeki, Yusuf CANLI YAYINLA Misli.comda Monocaya Lille karşısında verilen iddaa oranı...

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda bulunduran Lille, II. Louis Stadyumu'nda Monaco'ya konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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MONACO

Sezona 6 maçta 1 galibiyetle giriş yapan Monaco, devamında arka arkaya galibiyetler alsa da son 4 maçta yeniden duruldu ve 13 hafta sonunda sadece 18 puan toplayabildi.

Orta sahadan Eliot Matazo ve Cesc Fabregas sakat, Aleksandr Golovin cezalı.

Savunmadan Benoit Badiashile de cezalı, Şili Milli Takımı'yla Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösteren Guillermo Maripan'ın durumu maç saati netleşecek.

TD Niko Kovac stoperde Starhinja Pavlovic'e şans verebilir. Orta alanda Krepin Diatta ilk 11'de olabilir.

Fransız kaynaklar Gelson Martins'in kesilip hücumda, Wissam Ben Yedder'in yanında Kevin Volland'ın maça başlayabileceğini yazmış.

LILLE

Geçen sezon adeta tarih yazarak Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille, bu sezon kayıplarda...

Milli ara öncesinde oynadıkları 4 lig maçını galibiyetsiz geçip 13 maç sonunda 16 puan toplayabilmişlerdi.

Angers maçında kırmızı kart gören Amadou Onana cezalı. Sven Botman hala sakat.

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Angel Gomes, Jonathan David ve Timothy Weah milli takım kamplarından diğer arkadaşlarına göre 1 gün geç döndüler ama TD Jocelyn Gourvennec hepsini maç kadrosuna aldı. Durumları maç saati netleşecek.

Gourvennec, Yusuf Yazıcı için; "Milli takıma seçilmediği için üzgündü ancak bu arayı daha sıkı çalışarak geçirdi..." dedi. Son 8 lig maçının hiçbirinde ilk 11'de göremediğimiz Yusuf, bundan sonra daha çok forma şansı bulabilir.

Sağ bekte Zeki Çelik, forvette Burak Yılmaz'ın yerlerini kaybetmesi beklenmiyor.

Burak, Zeki, Yusuf CANLI YAYINLA Misli.comda Monocaya Lille karşısında verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Monaco iç sahada oynadığı son 3 lig maçını 3'er gol atarak kazandı!

- Lille bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

LIGUE 1'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Monaco ile Lille'i karşı karşıya getirecek Fransa Ligue 1 mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "İYX" tercihine 1,92 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,95'ten oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,63 iken Misli.com'da 1,72!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Monaco kazanır" oldu!

%21'lik kesim Monaco'nun iç saha, Lille'in deplasman performansını göz önünde bulundurup ev sahibine yakın durmuş...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Burak, Zeki, Yusuf CANLI YAYINLA Misli.comda Monocaya Lille karşısında verilen iddaa oranı...

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Burak Yılmaz'ın geçen sezon Lille ile Fransa Ligue 1 şampiyonluğuna kadar uzanan hikayesini hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#Monaco Lille

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