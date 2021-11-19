Burak, Zeki, Yusuf CANLI YAYINLA Misli.com'da! Monoca'ya Lille karşısında verilen iddaa oranı...

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MONACO

Sezona 6 maçta 1 galibiyetle giriş yapan Monaco, devamında arka arkaya galibiyetler alsa da son 4 maçta yeniden duruldu ve 13 hafta sonunda sadece 18 puan toplayabildi.

Orta sahadan Eliot Matazo ve Cesc Fabregas sakat, Aleksandr Golovin cezalı.

Savunmadan Benoit Badiashile de cezalı, Şili Milli Takımı'yla Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösteren Guillermo Maripan'ın durumu maç saati netleşecek.

TD Niko Kovac stoperde Starhinja Pavlovic'e şans verebilir. Orta alanda Krepin Diatta ilk 11'de olabilir.

Fransız kaynaklar Gelson Martins'in kesilip hücumda, Wissam Ben Yedder'in yanında Kevin Volland'ın maça başlayabileceğini yazmış.

LILLE

Geçen sezon adeta tarih yazarak Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille, bu sezon kayıplarda...

Milli ara öncesinde oynadıkları 4 lig maçını galibiyetsiz geçip 13 maç sonunda 16 puan toplayabilmişlerdi.

Angers maçında kırmızı kart gören Amadou Onana cezalı. Sven Botman hala sakat.

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Angel Gomes, Jonathan David ve Timothy Weah milli takım kamplarından diğer arkadaşlarına göre 1 gün geç döndüler ama TD Jocelyn Gourvennec hepsini maç kadrosuna aldı. Durumları maç saati netleşecek.

Gourvennec, Yusuf Yazıcı için; "Milli takıma seçilmediği için üzgündü ancak bu arayı daha sıkı çalışarak geçirdi..." dedi. Son 8 lig maçının hiçbirinde ilk 11'de göremediğimiz Yusuf, bundan sonra daha çok forma şansı bulabilir.

Sağ bekte Zeki Çelik, forvette Burak Yılmaz'ın yerlerini kaybetmesi beklenmiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Monaco iç sahada oynadığı son 3 lig maçını 3'er gol atarak kazandı!

- Lille bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Monaco kazanır" oldu!

%21'lik kesim Monaco'nun iç saha, Lille'in deplasman performansını göz önünde bulundurup ev sahibine yakın durmuş...

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Burak Yılmaz'ın geçen sezon Lille ile Fransa Ligue 1 şampiyonluğuna kadar uzanan hikayesini hatırlayalım...