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Burak Yılmaz'ın imza töreninde dikkat çeken sözler: 'Gerekirse çıkar forvet oynar!'

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#Kayserispor#Burak Yılmaz#Ali Çamlı
Burak Yılmazın imza töreninde dikkat çeken sözler: Gerekirse çıkar forvet oynar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 12:54

Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıklamıştı. Genç teknik adam ile 2,5 yıllık anlaşmaya varan sarı - kırmızılı kulüp, imza töreni düzenledi. Burak Yılmaz'ın imzasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da yer aldı. İşte detaylar...

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Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getiren Kayserispor, genç çalıştırıcı için imza töreni düzenledi. Törende başkan Ali Çamlı da yer aldı.

ÇAMLI: "GEREKİRSE ÇIKAR, OYNAR"

Burak Yılmaz için gerçekleştirilen imza töreninde söz alan başkan Ali Çamlı, "Ben inanıyorum ki Burak Yılmaz başarılı olacak. Forvet yokluğunda gerekirse çıkar, oynar." dedi.

YILMAZ: "RECEP HOCA BENİ ARAMIŞTI"

Recep Uçar ile ilgili konuşan teknik direktör Burak Yılmaz, "Recep hocama teşekkür ederim. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra beni aramıştır, uzun uzun benimle dertleşmiştir. Burada bıraktığı intiba, sevgi, saygı... Kendisinin gidişini gördükten sonra burada başarısız olmaktan dolayı korkmuyorum. Kayserispor'un bizimle yol yürümek istemesi çok değerliydi. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bana o soğukta enerji verdiler." ifadelerini kullandı.

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"KAZANMAYA YÖNELİK OYNAMAK İSTİYORUZ"

Oyun stilini anlatan Yılmaz, "Genç bir antrenörüm, hırslıyım. Recep Hoca tarzında topa sahip olmayı isteyen, pozitif futbol oynayan ve kazanmayı isteyen bir antrenörüm. Bu alışkanlığım da futbolculuğumdan geliyor. Futbolculuğumda da pes etmeyen, savaşan biriydim. Büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerim oldu. Kazanmaya yönelik bir futbol oynamak istiyoruz. Çok büyük konuşmak istemiyorum, yolda bizleri göreceğinizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Burak Yılmaz. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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#Kayserispor#Burak Yılmaz#Ali Çamlı

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