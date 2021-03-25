Burak Yılmaz'ın Hollanda'ya attığı gol sonrası Mesut Özil'den o paylaşım

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Hollanda'yı konuk ederken karşılaşmayı 4-2 kazandı ve grubun en güçlü takımına karşı erken de olsa avantaj elde etti.

Burak Yılmaz'ın üç golle yıldızlaştığı gecede Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in paylaşımları dikkat çekti. Geçmişte Almanya Milli Takım forması giyen dünya yıldızı, Olimpiyat Stadı'nda skorun 3-0'a gelmesiyle Türk Bayrağı emojili bir paylaşım yaptı.

Özil daha sonra ise Burak Yılmaz'ın attığı gol sonrası yaşanan sevincin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Mesut'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

BURAK VE MESUT ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?



Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde kendisine yöneltilen soru üzerine "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil ise, Burak Yılmaz'a, "Ona başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini sahada temsil eder, Türkiye'yi temsil eder. Başarılar diliyorum." ifadeleriyle yanıt vermişti.