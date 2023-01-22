Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

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Hollanda Eredivise'nin 17'nci haftasında AZ Alkmaar ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. AFAS Stadında oynanan karşılaşmada AZ Alkmaar, Fortuna Sittard'ı 3-1 mağlup etti. AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 4üncü dakikada Dani De Wit, 24'üncü dakikada Ximo Navarro (kk) ve 56'ncı dakikada Vangelis Pavlidis atarken, Fortuna Sittard'ın tek golünü penaltıdan milli futbolcu Burak Yılmaz kaydetti. Öte yandan Burak Yılmaz attığı golle bu sezon 17'nci maçında 6'ncı golünü kaydetti.