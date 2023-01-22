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Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

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#Burak Yılmaz#Fortuna Sittard#Futbol
Burak Yılmazın golü yetmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 21:04

Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard'ın deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oluğu karşılaşmada konuk ekibin tek golü milli futbolcu Burak Yılmaz'dan geldi.

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Hollanda Eredivise'nin 17'nci haftasında AZ Alkmaar ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. AFAS Stadında oynanan karşılaşmada AZ Alkmaar, Fortuna Sittard'ı 3-1 mağlup etti. AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 4üncü dakikada Dani De Wit, 24'üncü dakikada Ximo Navarro (kk) ve 56'ncı dakikada Vangelis Pavlidis atarken, Fortuna Sittard'ın tek golünü penaltıdan milli futbolcu Burak Yılmaz kaydetti. Öte yandan Burak Yılmaz attığı golle bu sezon 17'nci maçında 6'ncı golünü kaydetti.

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#Burak Yılmaz#Fortuna Sittard#Futbol

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