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Burak Yılmaz'dan kariyerinde yeni adım! İmzayı attı...

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#Burak Yılmaz#Beşiktaş#Burak Yılmaz Menajerlik Şirketi
Burak Yılmazdan kariyerinde yeni adım İmzayı attı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 11:44

Beşiktaş teknik direktörü Burak Yılmaz, Sport Cover menajerlik şirketiyle sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in istifa etmesi sonrası Burak Yılmaz, teknik sorumlu olarak siyah-beyazlı takımın başına geçmişti.

Burak Yılmaz, teknik ekibine Igor Tudor’un iki yardımcısını katarken yeni bir anlaşmaya da imza attı.

 

Fabrizio Romano’nun haberine göre Burak Yılmaz, Sport Cover menajerlik şirketiyle sözleşme imzaladı. 

Burak Yılmaz, teknik sorumlu pozisyonunda Beşiktaş’ın başında 2 maça çıkarken siyah beyazlılar İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti,Galatasaray’a ise 2-1 yenildi.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Burak Yılmaz "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikinci yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu... Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Çok üzgün olduklarını belirten Burak Yılmaz, "Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu. İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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