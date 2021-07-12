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EURO2020
Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder, EURO 2020'nin en kötü 11'inde

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Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder, EURO 2020'nin en kötü 11'inde

İngiliz Daily star gazetesi, EURO 2020’de hayal kırıklığı yaratan oyunculardan kurulu bir 11 seçti.

Kadroda Türkiye’den Cengiz Ünder ile Burak Yılmaz’a da yer veren gazete, iki futbolcunun çok etkisiz kaldığını yazdı.

Cengiz için “Şampiyonada kalıcı bir ana imza atamadı” diyen gazete, Burak’ın ise kayda değer bir tek şut dahi çekemediğini yazdı.

EURO 2020’NiN HAYAL KIRIKLIĞI 11’i

KALECi: Manuel Neuer (Almanya)

DEFANS: Fernandes (Rusya), Matthijs De Ligt (Hollanda), Orban (Macaristan), Guerrero (Portekiz)

ORTA SAHA: Eden Hazard (Belçika), Ramsey (Galler), Fernandes (Portekiz), Cengiz (Türkiye)

FORVET: Mbappe (Fransa, Burak Yılmaz (Türkiye).

Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder, EURO 2020nin en kötü 11inde

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