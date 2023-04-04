Burak Yılmaz Süper Lig'e mi dönüyor? Kafa karıştıran paylaşım sonrası sürpriz iddia... Futbolcu olarak gelmiyor, yeni görevi...

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Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla spor kamuoyunu şaşırtmıştı.

Uygulamanın "hikayeler" adlı bölümünden bir gönderi yayımlayan Yılmaz, takımı Fortuna Sittard'a veda etmişti. 37 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları. Sizin için oynamak benim için bir onurdu. Her şey için çok teşekkür ederim. Size daha iyi ve başarılı yıllar dilerim."

YILMAZ'IN PAYLAŞIMININ SEBEBİNİN HOCASIYLA ETTİĞİ KAVGA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu paylaşımın sonrasında Hollanda basınında konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Medyada yer alan haberlere göre Burak Yılmaz'ın bu paylaşımının sebebi takımın teknik direktörü Julio Veazquez ile yaşadığı gerginlikti.

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Hollanda Eredivisie Ligi'nin 27. haftasında Fortuna Sittard evinde Gröningen'i ağırlamıştı. Karşılaşamayı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı fakat maçın perde arkasında çok daha farklı olaylar yaşanmıştı.

Veazquez, maç devam ederken Yılmaz'ı oyundan almak istemiş fakat 37 yaşındaki oyuncu bunu reddetmişti. Bunun ardından İspanyol teknik adam, eski milli oyuncuyu yönetime şikayet etti ve kulüp yönetimi Yılmaz'ı kadro dışı bırakma kararı aldı. Bunu öğrenen golcü futbolcunun ise takımdan ayrılmaya karar verdiği ve bu paylaşımı yaptığı iddia edilmişti.

KULÜP YÖNETİCİSİ KONU HAKKINDA BİR ŞEY BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Konu hakkında The Nation View adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Fortuna Sittard kulübünün yöneticisi Sjoerd Ars, şunları söylemişti: "Maçtan sonra Burak'ı iyi bir ruh halinde gördüm. Çünkü iddialı olma yolunda önemli bir adım attık. Bu paylaşımın arkasında ne olduğunu bilmiyorum, belki de bir çeviri hatasıdır. Ayrılığı yasal açıdan da kolay bir durum değil. Ama işlerin o noktaya geleceğini düşünmüyorum."

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"Burak'ın İngilizcesi gayet iyi. Normal ve verimli bir şekilde iletişim kurabiliyor. Ama bazen farklı bir dilde konuştuğunuzda veya yazdığınızda söylemek istediklerinizi tam anlamıyla anlatamayabiliyorsunuz. Söyledikleriniz ise tamamen farklı bir şekilde anlaşılabiliyor."

TAKIMDAKİ MİSYONUNU TAMAMLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre Burak Yılmaz'ın bu paylaşımının sebebi takımdan ayrılmak istemesi değildi. 37 yaşındaki oyuncu, sezon başında kulüp yönetimine takımı kümede tutma sözü vermişti. Gröningen maçının ardından Hollanda ekibi, ligde kalmayı garantiledi. Sözünü tutan Yılmaz ise sezonun geri kalan maçlarında forma giymeyeceği için bu paylaşımı yaptı.

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FORTUNA SİTTARD'A BİR PROJE İÇİN TRANSFER OLDU

Bu sezonun başında Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, Hollanda ekibiyle birlikte bir projeye başladı. Kulüp ile 5 yıllık anlaşmaya varan 37 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin ilk iki senesinde futbolcu olarak oynayacak ve anlaşmanın geriye kalan 3 senesinde takımın teknik direktörü olarak görev yapacak.

BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ TEKNİK EKİBİNE KATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre ise Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Fortuna Sittard'a veda eden oyuncunun profesyonel futbol kariyerini noktalaması ve Beşiktaş teknik heyetine katılacağı iddia edildi.

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DİKKAT ÇEKEN SESSİZLİK

Deneyimli futbolcunun BEŞİKTAŞ teknik heyetine katılma ihtimali gündeme gelirken oyuncu ise konuyla ilgili açıklama henüz yapmadı.

Burak Yılmaz'ın ayrıca kafa karıştıran dünkü paylaşımına dair de herhangi bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.