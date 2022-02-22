Burak Yılmaz, Lukaku karşısında! Şampiyonlar Ligi'nde öne çıkan iddaa tercihi...

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CHELSEA

Şampiyonlar Ligi'nin H Grubu'nda 6 maç sonunda 13 puan toplayıp Juventus'un arkasında ikinci olan Chelsea, 25 maç sonunda 50 puan topladığı Premier Lig'de de Manchester City ve Liverpool'un gerisinde kaldı.

Ben Chilwell ve Reece James sakat. TD Thomas Tuchel, Callum Hudson-Odoi'nin de kadroda olmayacağını açıkladı. Cesar Azpilicueta ve Mason Mount maç saati netleşecek.

Azpilicueta yetişmezse 3'lü değil 4'lü savunma izleriz; son lig maçında olduğu gibi Andreas Christensen sağ bek başlayabilir.

Orta sahanın merkezinde "Jorginho & Kante" forma giyecek, gole en yakın oyuncu Romelu Lukaku olacak. Lukaku'ya bir kanattan Hakim Ziyech, diğerinden Christian Pulisic destek verecek.

4'lü savunma gelirse Pulisic merkeze geçer, Kai Havertz kanatta görev yapar.

LILLE

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Salzburg, Sevilla ve Wolfsburg'u geride bırakıp Şampiyonlar Ligi'nin G Grubu'nu lider bitiren Lille, Fransa Ligue 1'de beklentilerin çok altında kaldığı bir sezon geçiriyor.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu, Bizim Çocuklar'ın takımı Lille; son 4 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi ve 25 hafta sonunda yalnızca 36 puan toplayıp kendine 11. sırada yer buldu.

Hafif sakatlıkları bulunan Renato Sanches ve Isaac Lihadji, Londra kafilesinde yer aldı. İlk 11'de değil, yedek kulübesinde mücadeleye başlayacaklar.

Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik'i sağ bekte, Burak Yılmaz'ı ise Jonathan David'le birlikte hücum bölgesinde izleyeceğiz.

TD Jocelyn Gourvennec, orta alanda Renato Sanches'in yokluğunda tüm yükü "Benjamin Andre & Xeka" ikilisine verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea'nin iç sahada oynadığı son 7 resmi maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Lille deplasmanda oynadığı son 9 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti! (5 galibiyet - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu!

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%26'lık kesim saha ve seyirci avantajıyla Chelsea'nin, Lille karşısında ilk maçı kazanacağını düşünüyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Romelu Lukaku'nun Chelsea'de oynadığı ilk dönemi hatırlayalım...