Burak Yılmaz konuştu, Oğuzhan Özyakup tercümanlığını yaptı

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Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, sezonun 7. maçında ilk galibiyetini alarak son sırada kurtuldu. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un forma giydiği Fortuna Sittard, evinde Excelsior'u 87. dakikada Remi Vita'nın attığı golle 1-0 yendi.

Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken oğuzhan Özyakup 55. dakikada oyuna dahil oldu.

OĞUZHAN, BURAK'IN TERCÜMANI OLDU

Sezonun ilk galibiyetinş alarak 4 puana yükselip 16. sıraya çıkan Fortuna Sittard'da maç sonu röportajına Burak Yılmaz çıktı. Burak'ın yanında ise Oğuzhan Özyakup tercümanlık yaptı. Muhabir Leo Oldenburger soruları İngilizce sordu, Burak Yılmaz çeviri beklemeden Türkçe cevap verdi, Oğuzhan ise Burak'ın sözlerini Flemenkçeye çevirdi.

Burak Yılmaz'ın maç sonu röportajı şu şekilde:

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Soru: Taraftar önce yuhalıyordu, şimdi ise alkışlıyorlar. Bu konuda görüşün ne?

Bunlar futbolu güzelliklerinden, tabii ki olacak. Kötü giderken protesto olacak iyi giderken alkışlama olacak. Biz bunu senelerdir yaşıyoruz.

Soru: Bugün pozisyonlara girdin ama gol atamadın. Skordan memnun musun?

Çok mutluyum tabii ki. Golü kimin attığının hiç önemi yoktu bu aralar. Galip gelelim kim atarsa atsın. 1-0, yarım sıfır... Bizim sadece gole ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz, kimin attığının hiçbir önemi yok.

İzin verirseniz geçen hafta röportaja gelmememle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Geçen hafta maçtan önce benden basın toplantısına gitmemi istediler. Ben de 'Tabii ki giderim ama tercümanla gideyim çünkü tamamen duygularımı anlatmak istiyorum' dedim. Onlar da bunu kabul ettiler. Geçen hafta son saniyede golü yedik. Buraya geldim, 'Tercümanla değil İngilizce yapacaksın röportajı' dediler. Duygularımı tam olarak ifade edemeyeceğim için gelmedim. Kimse saygısızlık olarak algılamasın ben öyle bir insan değilim. Ne konuşuluyorsa onu yapan bir insanım. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten özür dilerim. Bundan sonra ne zaman isterslerse İngilizcemi tam olarak geliştirene kadar tercümanla röportaj yaparım.

Benimle alakalı bir sürü şey yazılıyor. Öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ben de her şeye açıkça cevap veririm.

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🗣🇹🇷 Burak Yılmaz ⤳ Oğuzhan Özyakup ⤳ Leo Oldenburger pic.twitter.com/yd9S8Nf3wV — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

KRAL'DAN 4 GOL 1 ASİST

37 yaşındaki Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı. 2 maça çıkan Oğuzhan Özyakup'un ise 1 golü bulunuyor.

SNEIJDER'LE BULUŞTU

Burak Yılmaz, galibiyet sonrası Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Wesley Sneijder ile buluştu. İkili sosyal medyadan paylaşımlar yaparken Burak Yılmaz'ın paylaşımına 'sarı-kırmızı' kalpler koyması dikkat çekti.