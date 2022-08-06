Burak Yılmaz, Hollanda'da açılışı frikikten yaptı

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Eredivisie'nin 1. hafta müsabakasında Burak Yılmazlı Fortuna Sittard son şampiyon Ajax'ı ağırladı.
Maçtan galibiyetle ayrılan taraf konuk Ajax olurken 3 puanı getiren golleri Kenneth Taylor, Devyne Rensch ve Brian Brobbey'den geldi.
Ev sahibi takımın ilk golü Paul Gladon'dan gelirken yeni takımıyla ilk maçına çıkan Burak Yılmaz açılış golünü frikikten kaydetti.
Fortuna Sittard takımında ilk resmi maçında 66. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, 87. dakikada harika bir golle fileleri havalandırdı.
MS | Fortuna Sittard 2-3 Ajax— Spor Arena (@sporarena) August 6, 2022
⚽️ Fortuna Sittard formasıyla ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, 87. dakikada ağları sarstı.pic.twitter.com/1yvBqcih0X