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Burak Yılmaz, Hollanda'da açılışı frikikten yaptı

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#Burak Yılmaz#Fortuna Sittard#Ajax
Burak Yılmaz, Hollandada açılışı frikikten yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 19:33

Hollanda Eredivisie'nin açılış maçında Ajax'ı konuk eden Fortuna Sittard, sahadan 3-2 mağlup ayrılırken Burak Yılmaz da ilk golünü kaydetti. 

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Eredivisie'nin 1. hafta müsabakasında Burak Yılmazlı Fortuna Sittard son şampiyon Ajax'ı ağırladı.

Maçtan galibiyetle ayrılan taraf konuk Ajax olurken 3 puanı getiren golleri Kenneth Taylor, Devyne Rensch ve Brian Brobbey'den geldi. 

Ev sahibi takımın ilk golü Paul Gladon'dan gelirken yeni takımıyla ilk maçına çıkan Burak Yılmaz açılış golünü frikikten kaydetti.

Fortuna Sittard takımında ilk resmi maçında 66. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, 87. dakikada harika bir golle fileleri havalandırdı.

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#Burak Yılmaz#Fortuna Sittard#Ajax

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