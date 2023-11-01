Burak Yılmaz: Beşiktaş son ana kadar yarışın içinde olacak

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Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in teknik direktörlükten istifası ve yönetimin olağanüstü seçim kararı alması ile kritik bir dönemde ağır bir sorumluluk üstlenen Burak Yılmaz eksiklere rağmen kazanılan Gaziantep maçının ilerleyen haftalara olumlu yansıyacağından emin. Art arda gelen Galatasaray ve Bodo/ Glimt yenilgilerinden sonra özellikle de 10 eksiğe rağmen kazanmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz ligde dengelerin değişebileceğini belirtirken şunları söyledi:

"CENK’iN FORMU ARTIYOR"

Sakatlık ve hastalıklar nedeniyle önemli eksikliklerimiz vardı ama yerlerine görev yapan oyuncular onları aratmadı. Beni en çok sevindiren Cenk Tosun’un formu. Hem mücadele ediyor hem savaşıyor.

"SIRADA ANTALYASPOR VAR"

Şimdi önümüzde Antalya maçı var. Bu maça da çok sıkı hazırlanıyoruz. Çünkü ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri Antalya. Bazı sakat oyuncuların düzelmesini ve takımda yer almasını umuyoruz. Beşiktaş’ı güzel günler bekliyor. Bu takım sezon sonuna kadar zirve yarışını kovalayacaktır.

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