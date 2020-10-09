MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBurak Kapacak'tan transfer açıklaması! "Benim de kulağıma gelen şeyler oldu..."
GeriFutbol Burak Kapacak'tan transfer açıklaması! "Benim de kulağıma gelen şeyler oldu..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Burak Kapacak'tan transfer açıklaması! "Benim de kulağıma gelen şeyler oldu..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Kapacak'tan transfer açıklaması! "Benim de kulağıma gelen şeyler oldu..."
Abone Olgoogle-news

Bursaspor’un Ümit Milli Takım’da forma giyen genç yıldızı Burak Kapacak, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Kapacak'ın açıklamalar...

"MİLLİ TAKIMI ÖZLEMİŞTİM"

Uzun zaman sonra milli takıma çağrıldığını söyleyen Kapacak, "Milli takıma gelmeyeli uzun zaman olmuş, özlemişim milli takımı. Milli formayı giymek çok önemli ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.



"A MİLLİ TAKIM İÇİN ÇABALIYORUM"

Ümit Milli Takım’ı A Milli Takım için bir kapı olduğunu söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "Önemli olan tabii ki A Milli Takım. Ümit Milli Takım’da olmak bu nedenle çok önemli, buradan A Milli Takım’a gidebilmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Onun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BURSASPOR’DA KÖTÜ GİDİŞATI ÇEVİRMEK ELİMİZDE"

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor forması giyen Kapacak, takımın performansını da değerlendirirken, "Bursaspor olarak lige kötü başladık ama bunu iyiye çevirmek bizim elimizde. İnşallah bu gidişatı iyiye çevirerek ilerlemek istiyoruz" dedi.

"BURSASPOR’A NE KADAR KATKI VERİRSEM O KADAR İYİ"

İsminin transfer gündeminde olması hakkında ise Kapacak, "Transferle ilgili benim de kulağıma gelen şeyler oldu ama bunlar önemli değil. Benim için önemli olan sürekli devam etmek. Performansımızdan ödün vermememiz gerekiyor. Bunun için de çabalıyorum. Zaten transfer dönemi de bitti. Bursaspor’dayım ve takımıma ne kadar fazla katkı verebilirsem benim için o kadar iyi" açıklamasında bulundu.

 

Burak Kapacaktan transfer açıklaması Benim de kulağıma gelen şeyler oldu...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle