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GeriFutbol Burak Elmas'tan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Burak Elmas'tan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret

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Burak Elmas'tan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı ile mücadele eden İlyas Tüfekçi'ye ziyarette bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Elmas, Galatasaraylı eski futbolcuya isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye etti.

Galatasaray'ın vefalı bir kulüp olduğunu söyleyen Elmas, "Takımımıza ve kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş küçük dev adamımızı bugün ziyaret ettik. Gerçekten zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Böyle zamanlarda insan kendisini çok yalnız hisseder. Biz de Galatasaray olarak yanında olduğumuzu göstermek istedik. Kendisine yeni formamızı ismi yazılı şekilde teslim ettik. Umarım bu ziyaretimiz kendisine biraz olsun moral vermiştir. Kendisine şifa diliyorum. Sık sık bu ziyaretleri kendisine ve eski sporcularımıza yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray vefalı bir kulüptür. Kendisine hizmet edenleri, eski sporcuları asla unutmaz. Bu da Galatasaray'ın çok önemli bir meziyetidir." ifadelerini kullandı.

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