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GeriFutbol Bundesliga'dan düşen Schalke 04'ün taraftarları takım otobüsüne saldırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Bundesliga'dan düşen Schalke 04'ün taraftarları takım otobüsüne saldırdı

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Bundesliga'dan düşen Schalke 04'ün taraftarları takım otobüsüne saldırdı

Schalke 04'ün Almanya Birinci Futbol Ligi’nden (Bundesliga) düşmesinin ardından bir grup taraftar takım otobüsüne saldırdı.

Ligde dün deplasmanda Arminia Bielefeld’e 1-0 kaybederek 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04, maçtan sonra takım halinde tesislere döndü.

Burada toplanan bir grup taraftar, futbolculara tepki göstererek takım otobüsüne yumurta ve meşalelerle saldırıda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsten inen futbolcuların tesislere doğru kaçtığı görüldü.

Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, "Küme düşmemizden kaynaklanan anlaşılır hayal kırıklığı ve öfkeye rağmen, oyuncularımız ve personelimizin fiziksel olarak tehlikeye atılması asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Alman polisi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

Bundesligadan düşen Schalke 04ün taraftarları takım otobüsüne saldırdı

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