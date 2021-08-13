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GeriFutbol Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih sezona puan kaybıyla başladı
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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 23:33 | Son Güncelleme:

Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih sezona puan kaybıyla başladı

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Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih sezona puan kaybıyla başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2021-22 sezonu açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Bayern Münih, Borussia Park'ta oynanan mücadelenin 10. dakikasında Alassane Plea'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

Bavyera ekibi, 42. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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