Bundesliga'da nerede kalmıştık? Maçlar iddaa bülteninde ve Misli.com'da CANLI...

Bu bir ilandır

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) kararıyla 13 Mart’ta koronavirüs arası veren Bundesliga, birbirinden çekişmeli maçlarla 16 Mayıs günü geri dönüyor!

Peki nerede kalmıştık?

Son puan durumu nasıldı? Takımlar nasıl seriler yakalamıştı?

Bir ara 7. sıraya kadar düşen Bayern, 20. hafta liderliği almıştı ve ara verdiğimiz 25. hafta sonunda Dortmund'un 4 puan önünde lider durumda bulunuyordu.

Dortmund ise Erling Haaland ile dikkatleri üzerine çekmiş, Haaland da 8 maçlık periyotta yaptığı 11 gollük katkı (9 gol - 2 asist) ile beklentileri karşılamıştı.

16 Mayıs Cumartesi, Signal Iduna Park'ta dev bir derbiye tanıklık edeceğiz! Koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek derbide Dortmund, Schalke'yi konuk edecek.

Ahmed Kutucu ve Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke, son 7 Bundesliga maçında galibiyet elde edememişti. Ligdeki son 4 deplasmanda golü de bulunmuyordu ancak son 8 Revierderby'de Dortmund'a sadece 1 kez kaybettiler! (2 galibiyet - 5 beraberlik)

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2. Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bielefeld'in 51 puanla zirvede olduğu ligde Stuttgart ve Hamburg yakın takipte!

Son olarak 7 Mart'ta Regensburg'u Letschert ve Hunt'un golleriyle geçen Hamburg, haftanın en önemli maçında Greuther Fürth'e konuk olacak.

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