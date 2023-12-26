Bundesliga'da bir şampiyonluk rüyası: Leverkusen! Xabi Alonso, tarih yazıyor...

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Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, bu sezon mücadele ettiği üç kulvarda da yoluna kayıpsız devam ediyor. İspanyol teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde adından söz ettiren kırmızı-siyahlılar, Bundesliga, UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası’nda oynadığı 25 müsabakada henüz mağlubiyet yaşamadı. Alman ekibi, Bundesliga’da liderlik koltuğunda otururken, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna, Almanya Kupası’nda da çeyrek finale yükseldi.

NAMAĞLUP LİDER





Bayer Leverkusen, 16 haftası geride kalan Bundesliga’da 13 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, henüz mağlup olmadı. Ligde 42 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, bir maçı eksik Bayern Münih’in 4, Stuttgart’ın 8, Leipzig’in de 9 puan önünde zirvede yer aldı. Xabi Alonso’nun öğrencileri puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise Bayen Münih’le 2-2, Borussia Dortmund ve Stuttgart’la da 1-1 berabere kaldı.

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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 6'DA 6

Bayer Leverkusen, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Azerbaycan ekibi Karabağ, Norveç temsilcisi Molde ve İsveç takımı Hacken ile aynı grupta yer aldı. Rakiplerine oranla daha güçlü bir kadroya sahip olan kırmızı-siyahlılar, Hacken’i 4-0 ve 2-0, Molde’yi 2-1 ve 5-1, Karabağ’ı da 5-1 ve 1-0’lık skorlarla mağlup etti. H Grubu’nda 6 maç sonunda 18 puanla namağlup grup lideri olan Leverkusen, adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Almanya Kupası’na bu sezon birinci turdan başlayan Bayer Leverkusen, bu turda Teutonia Ottensen’i 8-0, ikinci turda Sandhausen’i 5-2, son 16 turunda da Paderborn’u 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı-siyahlılar, Almanya Kupası çeyrek finalinde ise 6 Şubat 2024’te Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

BONIFACE ŞOV YAPIYOR

Bu sezon hem hücumda hem de savunmada başarılı bir grafik çizen Leverkusen, henüz sezon ortası olmasına rağmen tüm kulvarlarda 81 gole ulaştı. Kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise sadece 18 gol gördü. Alman ekibinin en skorer oyuncusu da sezon başında takıma katılan Victor Boniface oldu. Belçika ekibi U.S Gilloise’den takıma dahil edilen 22 yaşındaki Nijeryalı forvet, çıktığı 23 karşılaşmada 16 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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GOLCÜ SAVUNMA HATTI

Bayer Leverkusen’de, defans oyuncularının savunma performansının yanı sıra skora verdiği katkı da ön plana çıkıyor. Alman ekibinde oynanan 25 müsabakada sol bek Alejandro Grimaldo 9 gol, 6 asist, sağ bek Jeremie Frimpong 7 gol, 9 asist, stoperlerden Jonathan Tah 4 gol, Edmond Tapsoba da 3 gol kaydetti.

RÜYANIN PEŞİNDE: ŞAMPİYONLUK...





Sonuncusu 2010-2011 sezonunda olmak üzere 5 kez ligi ikinci sırada bitiren Leverkusen, henüz Bundesliga’da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan kırmızı-siyahlılar, 1988 yılında UEFA Kupası'nı kazandı. Bu kupa, kulübün Avrupa'daki tek başarısı olarak kayıtlara geçti. Bayer Leverkusen, ayrıca 1993 yılında Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.