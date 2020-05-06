Bulgaristan'da ligler 5 veya 12 Haziran'da başlayacak

Ülke basınına açıklamada bulunan Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev, birinci lig karşılaşmalarını 5 veya 12 Haziran'da başlatmayı planladıklarını ve müsabakaların seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Salgın sebebiyle 13 Mart'ta askıya alınan ve 24 haftası geride kalan ligde bir maç eksiği bulunan Ludogorets, rakipleri Lokomotiv Plovdiv, Levski Sofia ve CSKA Sofia'nın 9 puan önünde zirvede yer alıyor.





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!