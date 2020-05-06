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GeriFutbol Bulgaristan'da ligler 5 veya 12 Haziran'da başlayacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Bulgaristan'da ligler 5 veya 12 Haziran'da başlayacak

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Bulgaristan'da ligler 5 veya 12 Haziran'da başlayacak
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Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda ertelenen 1. lig karşılaşmaları, 5 veya 12 Haziran'da başlayacak.

Ülke basınına açıklamada bulunan Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev, birinci lig karşılaşmalarını 5 veya 12 Haziran'da başlatmayı planladıklarını ve müsabakaların seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Salgın sebebiyle 13 Mart'ta askıya alınan ve 24 haftası geride kalan ligde bir maç eksiği bulunan Ludogorets, rakipleri Lokomotiv Plovdiv, Levski Sofia ve CSKA Sofia'nın 9 puan önünde zirvede yer alıyor.

Bulgaristanda ligler 5 veya 12 Haziranda başlayacak

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