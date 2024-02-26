Bülent Uygun'un yayıncı kuruluş kamerasına bakışı olay oldu

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Pendikspor'u evinde 4-1 mağlup ederken, karşılaşmaya teknik direktör Bülent Uygun'un röportajı damga vurdu.



1-0 geriye düştükten sonra maçı çeviren Sivasspor'da Bülent Uygun, farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederken transferi konuşulan Rey Manaj hakkında, "Manaj’ı Fransa’dan ve İspanya’dan isteyenler var. Arabistan ve Katar’dan da isteyenler var. Sezon sonunda yönetimimiz gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

BÜLENT UYGUN KEMARAYA YÜRÜDÜ, SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Röportajın ardından kameraya doğru yönelen Bülent Uygun'un görüntüsü sosyal medyada ses getirdi.

Röportajın bitimiyle kameraya doğru yürüyen Uygun'un bakışlarını yayıncı kuruluş muhabiri de tebessümle karşıladı.

Bu görüntüler yayıncı kuruluşun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

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