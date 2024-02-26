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Bülent Uygun'un yayıncı kuruluş kamerasına bakışı olay oldu

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#Bülent Uygun#Bülent Uygun Yayıncı Kuruluş#Bülent Uygun Kamera
Bülent Uygunun yayıncı kuruluş kamerasına bakışı olay oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 11:20

Sivasspor'un Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Bülent Uygun'un yayıncı kuruluş röportajının son bölümü damga vurdu. Röportaj sonrası kameraya doğru yönelen Bülent Uygun'un görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Pendikspor'u evinde 4-1 mağlup ederken, karşılaşmaya teknik direktör Bülent Uygun'un röportajı damga vurdu.

1-0 geriye düştükten sonra maçı çeviren Sivasspor'da Bülent Uygun, farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederken transferi konuşulan Rey Manaj hakkında, "Manaj’ı Fransa’dan ve İspanya’dan isteyenler var. Arabistan ve Katar’dan da isteyenler var. Sezon sonunda yönetimimiz gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

BÜLENT UYGUN KEMARAYA YÜRÜDÜ, SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Röportajın ardından kameraya doğru yönelen Bülent Uygun'un görüntüsü sosyal medyada ses getirdi.

Röportajın bitimiyle kameraya doğru yürüyen Uygun'un bakışlarını yayıncı kuruluş muhabiri de tebessümle karşıladı.

Bu görüntüler yayıncı kuruluşun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

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