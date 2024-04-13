Bülent Uygun: Mourinho, Klopp gelse başaramaz dendi

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Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Futbolculara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bülent Uygun, "Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok sendrom yaşadık, son dakikada 5 futbolcumuz ayrılmak istedi, 6 oyuncumuz sakatlandı ve o süreçte çok mağlubiyet aldık. Hepsinin alnından öpüyorum. Teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de taraftarlarıma. Bugün buraya 300 tane 'Yiğido' geldi bir sürpriz yaparak." dedi.

"MOURINHO, KLOPP GELSE YAPAMAZ DENDİ"

Teknik direktörlük kariyerin düşük bütçeli takımlarla mücadele ettiğini kaydeden Bülent Uygun, "Trabzonspor merkezden hücum eden bir takım. Geçişlerde iyi kapatıp Rey Manaj üzerinden kontratak planımızı iyi sahaya sürdük. Kalan maçlarımızda ne kadar puan alırsak o kadar mutlu olacağız. Ligin en az bütçeli ikinci takımı ve en yaşlı takımıyız. Gerçekçi konuşmamız lazım, çok zor maçlarımız var. Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor... Hayatım boyunca 8 takımım hep düşmeye oynadı. Mourinho, Klopp gelse başaramaz dendi. Biz hep başardık. O yüzden de ekibimi bir kez daha tebrik ediyorum." diye konuştu.