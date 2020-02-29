Bülent Uygun: "Denizlispor camiasını yeniden yukarılara çıkarmak için buradayız..."

Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada Koray Gençerler görev alacak.

Denizlispor’da cezalı bulunmazken, sakatlıkları süren Onazi, Lopes ve Bergdich forma giyemeyecek.

Müsabakanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı 1. kategori 40, 2. ve 3. kategori 30, maraton 20, kale arkası ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi.



Denizlispor’un başında çıktığı ilk maçta Kasımpaşa karşısında sahadan mağlup ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Yeni Malatyaspor maçını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.

Taraftardan destek isteyen tecrübeli teknik adam, "Kasımpaşa maçının ardından en iyi şekilde Yeni Malatyaspor müsabakasına hazırlandık. Takımıma güveniyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi çok kaliteli ve yetenekli. Denizlispor camiasını yeniden yukarılara çıkarmak için buradayız. Hepimiz canla başla mücadelemizi sergileyeceğiz" diye konuştu.



Denizlispor'un muhtemel 11'i şu şekilde...



Stackhowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Murawski, Sackey, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega





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