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Bülent Korkmaz'ın bileği bükülmüyor! Alanya'da 9 gollü rekor...

#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Kayserispor
Bülent Korkmazın bileği bükülmüyor Alanyada 9 gollü rekor...

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan tarihi maçta Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'u 6-3 mağlup ederken Bülent Korkmaz'ın takımı müthiş bir istatistik yakaladı.

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Spor Arena Detay - Çağdaş Atan'ın ayrılığının ardından takımın başına getirilen Bülent Korkmaz, Akdeniz ekibiyle önüne geleni ezip geçiyor.

Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından Alanyaspor art arda Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'yı yenerek 3'te 3 yaptı.

Trabzonspor ve Konyaspor beraberliklerinin ardından yenilmeme serisini sürdüren Alanyaspor, Kayserispor'u 6-3 yenerek Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 6 maçta 14 puan topladı.

Bu maçlarda rakip ağlara 12 gol atan Alanyaspor, kalesinde ise 5 gol gördü.

EN FAZLA GOL ATILAN MAÇ

Alanyaspor ile Kayserispor arasında düelloya dönüşen ve 9 golün atıldığı maç, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atılan karşılaşma oldu.

Bülent Korkmazın bileği bükülmüyor Alanyada 9 gollü rekor...

6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Alanyaspor 1-0 Giresunspor

Galatasaray 1-0 Alanyaspor

Alanyaspor 2-0 Kasımpaşa

Trabzonspor 1-1 Alanyaspor

Konyaspor 1-1 Alanyaspor

Alanyaspor 6-3 Kayserispor

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"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oyun sergiledikleri için oyuncularını kutladı.

Çok keyifli bir maç olduğunu belirten Korkmaz, "İlk 20 dakikayı çıkmamız lazım. İlk 20 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık. Ondan sonra ve özellikle ikinci yarı müthiş bir oyun vardı. Tabii bunu sahada yapan oyuncu grubunu, gireniyle çıkanıyla herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Özellikle milli maç arasında hücum opsiyonları üzerinde çalıştıklarını anlatan Korkmaz, "Bunu bugün sahada uygulamamız, beni memnun etti ama konsantrasyonu elden bırakmamak lazım. Çünkü futbol, farklı bir oyun. Oyundan düştüğünüzde daha farklı sonuçlara gidiyor. Her şeye rağmen keyifli ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

KORKMAZ İLKİ YAŞAMIŞTI

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir takımın başındaki görevine dört maçlık yenilmezlik serisiyle başlamıştı.

5-0'LIK YENİLGİ SONRASI AYRILIK

Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, daha sonra çıktığı 2 maçta mağlup olmuştu.

2. haftada evinde Altay'a 4-1, 3. haftada ise Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, bu sonuçların ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

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#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Kayserispor

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