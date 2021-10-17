Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 17 Ekim 2021 günün maç takvimi

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Futbol tutkunlarını yakından ilgilendiren lig maçları hemen her gün ekranlarda yer almaya devam ediyor. 1.lig, 2.lig, 3. ligin de başlamasıyla birlikte futbol severler için heyecan doruğa çıktı. Peki bugün maç var mı, hangi maçlar, kimin maçı var? İşte 17 Ekim 2021 maç takvimi listesi...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

17 Ekim 2021 bugün futbol severleri Kasımpaşa ve Göztepe karşılaşması bekliyor. Ayrıca bu akşam gerçekleşecek olan derbi Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı için de nefesler tutuldu.

17 EKİM PAZAR 2021 MAÇ TAKVİMİ VE YAYIN SAATİ BİLGİSİ

Kasımpaşa- Göztepe: 13:30

Galatasaray- Konyaspor: 16:00

Altay- Fatih Karagümrük: 16:00

Manisa- Adanaspor: 16:00

Erzurumspor- Altınordu: 16:00

Bursaspor- Boluspor: 19:00

Trabzonspor- Fenerbahçe: 19:00