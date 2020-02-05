Buğra Tugay Erdoğan: Bir asker gibi gurur duyuyorum!

Dünya Ağır Siklet Muay Thai şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan, Türkiye tarihinde bu alanda ilk kez kazanılan altın madalyanın sırrını ve hikayesini Spor Arena'ya anlattı.

24 yaşındaki sporcu, kariyerinin başlarında dünyaca ünlü basketbolcu Derrick Rose'dan ilham almasından, global vitrinde Türk Bayrağını gururla temsil etmesine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Gençlere tavsiyeler vermeyi de ihmal etmeyen Buğra Tugay Erdoğan, genç sporcuların mutlaka yabancı dil öğrenmesi ve üniversite okuması gerektiğini söyledi.

RÖVANŞI ALTINLA ALDI

Fransız rakibini devirerek Dünya Ağır Siklet Muay Thai şampiyonu olduğu finalin hikayesini de anlatan milli sporcu, 2017 yılında mağlup olduğu rakibini yalnızca 2 yıl sonra rövanşta yenerek aldığı altın madalyanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Buğra ayrıca milli maçlarda Türk Bayrağını dalgalandırırken ve İstiklal Marşını çaldırırken bir asker edasıyla gururlandığını ifade etti.

FİNAL MAÇININ HİKAYESİ

"Rakibimle 2017 yılında Fransa'da karşılaşmıştık. Orada mağlup olmuştum. 2019 yılında Tayland'daki mücadeleye kadar hiç karşı karşıya gelmemiştik. Bu sefer finalde gülen taraf ben oldum ve rövanşı almış oldum."

"BİR ASKER GİBİ GURURLANIYORUM"

"Hayatımda bir kez yurt dışında İstiklal Marşımızı okutabildim. Bir asker gibi ülkemi temsil ettiğimi düşündüm ve çok gurur duydum."