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Bu hafta Formula 1 var mı? Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? F1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

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Bu hafta Formula 1 var mı Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta F1de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1'de bu hafta ikinci yarış sahne alacak. Sezonun ikinci yarışında sıradaki durak Suudi Arabistan. Geçen yıl Suudi Arabistan Grand Prix'ini Lewis Hamilton, Mercedes ile kazanmıştı. Şimdi gözler bu haftaki yarışlara çevrildi. Peki Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri

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Geçtiğimiz hafta düzenlenen sezonun ilk yarışını Ferrari ekibi duble yaparak kazanırken sezona etkili bir giriş yaptılar. Hamilton ise yarışı 3. sırada tamamladı.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Formula 1 yarışları bu hafta 26 Mart Cumartesi saat 20:00'da sıralama turları ve 27 Mart Pazar akşam saat 20:00'da gerçekleşecek. Yarışlar S Sport kanalından yayınlanacak.

PİLOTLAR SIRALAMASI

1. Charles Leclerc: 26 puan
2. Carlos Sainz: 18
3. Lewis Hamilton: 15
4. George Russell: 12
5. Kevin Magnussen: 10

MARKALAR SIRALAMASI

1. Ferrari: 44
2. Mercedes: 27
3. Haas: 10
4. Alfa Romeo: 9
5. Alpine: 8

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