Bu hafta Formula 1 var mı? Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? F1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Geçtiğimiz hafta düzenlenen sezonun ilk yarışını Ferrari ekibi duble yaparak kazanırken sezona etkili bir giriş yaptılar. Hamilton ise yarışı 3. sırada tamamladı.
FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Formula 1 yarışları bu hafta 26 Mart Cumartesi saat 20:00'da sıralama turları ve 27 Mart Pazar akşam saat 20:00'da gerçekleşecek. Yarışlar S Sport kanalından yayınlanacak.
PİLOTLAR SIRALAMASI
1. Charles Leclerc: 26 puan
2. Carlos Sainz: 18
3. Lewis Hamilton: 15
4. George Russell: 12
5. Kevin Magnussen: 10
MARKALAR SIRALAMASI
1. Ferrari: 44
2. Mercedes: 27
3. Haas: 10
4. Alfa Romeo: 9
5. Alpine: 8