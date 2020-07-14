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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti

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Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti
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Almanya'nın Brose Bamberg Basketbol Takımı, şutör guard Dominic Lockhart'ı kadrosuna kattı.

Alman ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 4 yıldır BG Göttingen forması giyen Lockhart, geçen sezon 8,2 sayı, 3,4 ribaunt ve 2,8 asist ortalamasıyla oynadı.

Gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Brose Bamberg, daha önce de 21 yaşındaki Bennet Hundt'u renklerine bağlamıştı.

Brose Bamberg, Dominic Lockhartı transfer etti

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