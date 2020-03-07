MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBrooklyn Nets'te Atkinson dönemi sona erdi
GeriBasketbol Brooklyn Nets'te Atkinson dönemi sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA Spor
Haber Giriş: 07.03.2020 - 18:22,Son Güncelleme:/

Brooklyn Nets'te Atkinson dönemi sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brooklyn Nets'te Atkinson dönemi sona erdi
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets, başantrenör Kenny Atkinson ile yollarını ayırdı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonuna kadar Atkinson'ın yerine yardımcısı Jacque Vaughn'un başantrenörlük görevini yürüteceği duyuruldu.

Sezonun geride kalan bölümünde 28 galibiyet ve 34 mağlubiyet alan Nets, Doğu Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle