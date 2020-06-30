Brighton, Manchester United'ı konuk ettiği son üç lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Brighton ile Manchester United arasında oynanan beş Premier Lig maçı da ev sahibi ekiplerin zaferiyle sona erdi. Premier Lig'de oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Brighton, bu üç karşılaşmada da puan durumunun üst yarısındaki takımlarla mücadele etti.

Son üç Premier Lig maçının ikisinde kalesini gole kapatan Birghton, aynı sayıda gole kapamayı daha önceki 20 karşılaşmada yapabilmişti. Premier Lig'de oynadığı son 12 maçın yedisinde gol yemeyen Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra çıktığı ilk 40 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapabilmişti.

Premier Lig'de devam eden en uzun iki yenilmezlik serisinden birinin sahibi Manchester United.



Alex Ferguson emekli olduktan sonra Manchester United formasıyla Premier Lig'de hat-trick yapan ilk oyuncu Anthony Martial oldu. Marcus Rashford, Premier Lig'de çıktığı son 16 maçta 15 gole doğrudan katkı sağladı.

Brighton Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Brighton Manchester United maçı bu akşam saat 22:15'te oynanacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.