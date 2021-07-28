Brezilya’nın ilham perisi

Spor servisi / Koray DURKAL - Tarihte ilk kez olimpiyat oyunlarında yer alan kaykay, beklentileri boşa çıkarmadı. Hem erkekler hem de kadınlar sokak kaykayı kategorisi birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Ancak iki isim, bu hikayeyi bambaşka noktalara taşıdı. Japon Momiji Nishiya ve Brezilyalı Rayssa Leal. Bu iki genç kız henüz 13 yaşında olmalarına rağmen ilk olimpiyat madalyasını kazanırken, tüm dünyada büyük bir sempati kazandı.

7 YAŞINDAN BERi GÖZLER RAYSSA’NIN ÜZERiNDE

Peri kostümü giyerek 7 yaşında kaykay yaptığı videoyla sosyal medyada herkesin dikkatini çeken Rayssa, o günden sonra ‘Kaykay Perisi’ lakabını aldı.

Sokak Ligi’ndeki ilk karşılaşmasına Ocak 2019’da, yani 11. doğum gününden kısa bir süre sonra çıkan Rayssa, mayısta Paris’te Far N’ High yarışmasını kazandı. Aynı ay Street League Londra’da 3. oldu. Temmuz ayında Los Angeles’a gitti ve bir Street League etkinliğini kazanan en genç kişi olarak tarihe geçti. Ardından Brezilya, Sao Paulo’daki Street League Dünya Şampiyonasında 2. oldu. Ve tüm bu hikayeye şimdi bir olimpiyat ikinciliğiyle gümüş madalya ekleyen Rayssa, Brezilya’da halkın etrafında birleştiği büyük bir başarının kahramanı oldu.

BEN SORUMLULUK DEĞiL O KÜÇÜK KIZ OLMAK iSTiYORUM

Rayssa her Brezilyalı gibi gerçek bir futbol tutkunu. Futbolcu olmayı ve taraftarı olduğu Corinthians’ta oynamayı çok istemiş ama olmamış. Yine de spordan hiç vazgeçmeyen Rayssa, ‘tarih yazdık’ diyerek elde ettiği başarı için herkese teşekkür ederken, bir şeye daha dikkat çekiyor:

“Sorumluluk almak istemiyorum. Tüm Brezilya için olduğum gibi, hayat dolu o küçük kız olmaya devam etmek istiyorum.”

BABASI TEŞViK ETTi OLiMPiYAT ŞAMPiYONU OLDU

Rayssa kadar dikkatleri üzerine çekmese de altın madalyanın sahibi 13 yaşındaki Momiji Nishiya bu dalda altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Momiji, evlerinin hemen önünde yapılan bir kaykay parkı sonrası babasının teşvikiyle bu spora başladı. Ve kısa süre içinde tüm Japonya’nın dikkatini çekmeyi başardı. 11 yaşında yaz oyunları kadınlar sokak kaykayında gümüş madalya kazanan Momiji bu yıl Dünya Şampiyonası’nda da yine gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

SiMON BiLES MENTAL SORUNLAR NEDENiYLE FiNALDEN ÇEKiLDi

Tokyo 2020’de mücadele eden ABD’li ünlü cimnastikçi simone Biles, kendini mental olarak iyi hissetmediği için takım finalinden çekildiğini açıkladı. Artistik cimnastik kadınlar takım finalinde, 13.766 puanla atlama masasında olimpiyat kariyerindeki en düşük puanı alan 24 yaşındaki sporcu, yaptığı açıklamada, “Yüzde 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim. Bazen dünyanın tüm yükü omuzlarımdaymış gibi hissediyorum” dedi. Biles, Rio 2016’da 4 altın, 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3’er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

TOKYO 2020’DE NAOMi OSAKA ŞOKU

Kadınlar teniste favorilerden Naomi Osaka 3. turda Çek Marketa Vondrousova’ya 6-4 ve 6-1’lik setlerle yenilip elendi. Son Fransa Açık şampiyonu Barbora Krejcikova da İsviçreli Belinda Bencic’e 6-1, 2-6, 3-6’lık setlerle kaybetti.