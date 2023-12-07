Brezilya'nın efsane takımı Santos 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü, taraftarlar şehri yaktı!

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Brezilya Serie A'nın son hafta maçında Santos evinde Fortaleza'yı konuk etti.

Fortaleza maçta Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 58'de Messias skora dengeyi getirdi: 1-1. Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu. Konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ

Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi. Böylece bu ünvana sahip sadece iki takım kaldı.

Küme düşmenin üzüntüsüyle sokaklara dökülen taraftarlar şehrin birçok noktasında taşkınlık yaptı. Öfkesini dindiremeyen taraftarlar, bazı araçları ateşe verdi.



İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Brezilya Serie A ekiplerinden Santos'un ilk kez Serie B'ye düşmesinin ardından kentte birçok araba tepkili taraftarlar tarafından ateşe verildi.pic.twitter.com/Z5b5cXzhkI — Spor Arena (@sporarena) December 7, 2023

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Karşılaşmanın ardından ise oyuncu ve stattaki taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.