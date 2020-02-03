Brezilya'da gündem yine Felipe Melo! "Küfür etti"

Spor Arena Dış Haber - Palmeiras ligde Red Bull Bragantino karşısında ilk mağlubiyetini alırken Felipe Melo ile rakip takım oyuncusu Claudinho saha içinde gerginlik yaşadı.

Olaylay hakkında Globo'ya konuşan Claudinho, "Herkes Felipe Melo'nun büyük bir insan olduğunu biliyor. O geldi ve bir şeylerden şikayet etti, bana futbol oynamamı söyledi. Bana küfür etti, anneme küfür etti. Onun hikayesine saygı duyuyorum ama boyun eğmeyeceğim." dedi..

Red Bull Bragantino, Palmeiras'ı 2-1 mağlup etti ve rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.