Brezilya'da Enner Valencia ile teknik heyet arasında olay çıktı! Takım arkadaşıyla tartıştı, futbol direktörünü itti

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan Enner Valencia, Brezilya'da olay oldu.

GOL KRALI OLMUŞTU, TARİHE GEÇMİŞTİ

Sezon sonunda 87 golle ligin en golcü takımı Fenerbahçe'de, Enner Valencia 29 golle gol krallığında zirvede yer almıştı.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın, 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golle, ‘bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kıran Enner Valencia, ‘sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' rekorunu da egale etti. Rekorun daha önceki sahibi Aykut Kocaman, 1988-1989 sezonunu 29 golle, gol kralı olmuştu.

Valencia, Fenerbahçe tarihinin 16. gol kralı olarak adını tarihe yazdırmıştı.

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BREZİLYA MACERASI KÖTÜ BAŞLADI

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Ekvadorlu golcü, geçen sezonu mumla arar oldu. Yıldız futbolcu, ilk 4 maçında golle tanışamadı ve yalnızca 4 şut çekebilmişti.

SİFTAHI GEÇEN HAFTA YAPTI

Enner Valencia, geçtiğimiz hafta River Plate maçıyla birlikte Internacional formasıyla ilk golünü bulmuştu.

CORINTHIANS MAÇINA DAMGA VURDU

Corinthians maçına yedek kulübesinde başlayan Valencia, 89. dakikada oyuna dahil oldu. Birkaç dakika sonra ise Luiz Adriano'nun skoru 2-2'ye getirdiği golde asisti yaptı.

ÖNCE LUIZ ADRIANO İLE TARTIŞTI

Karşılaşmanın sonunda kendisini tebrik için giden Adriano'ya bir şeyler söyleyen Valencia, bir şeyler söyledi ve takım arkadaşıyla tartışmaya başladı.

FUTBOL DİREKTÖRÜNÜ İTTİ

Valencia soyunma odasına doğru yöneldiği sırada Internacional futbol direktörü Magrao, Ekvadorlu yıldıza bir şeyler söyledi.

Valencia üzerine yürüdüğü Magrao'yu elleriyle itti. Takımın diğer personelleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Zor sakinleştirilen Valencia soyunma odası koridorunun yolunu tuttu.

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İŞTE KAVGAYI BAŞLATAN SEBEP

Brezilya basınında yer alan haberlere göre karşılaşmadan bir gün önce Enner Valencia, dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı ve maça yedek kulübesinde başladı.

Haberde; Futbol Direktörü Magrao'nun, Valencia'ya soyunma odasına gittiği esnada antrenmanı erken bırakmak için sakatlık bahanesi uydurduğu yönünde şaka yaptığı ve golcü oyuncunun bu sözlere sinirlendiği belirtildi.