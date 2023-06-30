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Brezilya Türkiye voleybol maçı, A Milli Voleybol Takımımız için önem arz edecek. 16 takımın mücadele edeceği Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, bu kapsamda önem arz eden Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Brezilya Türkiye voleybol maçı, 30 Haziran Cuma günü saat 16.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

2023 FIVB voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD’nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.